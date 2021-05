Filosofia e mondi digitali: Summer School per studenti universitari e delle scuole superiori, docenti, ricercatori e appassionati

Riscoprire la forza del “metodo filosofico” e comprendere come la riflessione critica possa essere un eccellente strumento per aiutare a capire il presente e per affrontare al meglio le sfide di un mondo sempre più complesso. Attorno a questa idea si sviluppa la seconda edizione della Summer School in Filosofia “Orientarsi nel pensiero. Filosofia e mondi digitali”, organizzata dal dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine. Rivolta a giovani studenti, appassionati e ricercatori, la Summer School si svolgerà online in 4 giornate di lezioni, dall’1 al 5 giugno.

Possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso di un titolo idoneo per l’ammissione a corsi di studio universitari: l’ammissione avverrà in ordine cronologico di presentazione della domanda. La partecipazione è aperta anche agli studenti iscritti al III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Le domande per partecipare alla Summer School o a corsi singoli del programma didattico devono essere presentate entro le ore 11.30 di mercoledì 26 maggio. Informazioni su costi e modalità di presentazione delle iscrizioni sono reperibili online all’indirizzo www.uniud.it/summerfilosofia. I docenti possono pagare la quota di iscrizione (non la marca da bollo) con la carta docente. Al termine della Summer Schoool, gli iscritti che avranno frequentato almeno il 70% delle attività didattiche e superato la prova finale potranno richiedere l’attestato di frequenza.

Per gli studenti delle scuole secondarie superiori l’iscrizione è gratuita e la domanda deve essere presentata tramite l’apposito modulo online https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/informazioni-generali/contenitore-link/iscrizione_summer/.

Per gli universitari iscritti ai corsi di laurea del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’università di Udine verranno riconosciuti, su richiesta, dei crediti ai fini del conseguimento del titolo di studio.

«L’obiettivo della Summer School – spiega il direttore Luca Taddio – consiste nel presentare temi, concetti e metodi dell’attuale riflessione filosofica, nella varietà degli indirizzi disciplinari che la caratterizzano, come l’epistemologia, l’etica, la politica e la logica. Inoltre, ripensare i rapporti fra filosofia e digitale significa costruire una bussola per comprendere il mondo contemporaneo e le sue trasformazioni».

Il programma della Summer School “Orientarsi nel pensiero. Filosofia e mondi digitali”

Martedì 1 giugno, dalle 9 alle 13, Vincenzo Fano, dell’Università di Urbino, e Paolo Bussotti, dell’Università di Udine, parleranno di Filosofia e matematica a partire da Turing. Dalle 15 alle 18, Mauro Barberis, dell’Università di Trieste, e Gabriele Giacomini, dell’Università di Udine, discuteranno di Popolo istituzioni e media digitali.

Giovedì 3 giugno, dalle 9 alle 13, Sandro Sozzo, dell’Università di Leicester (UK), e Andrea Tabarroni, dell’Università di Udine dialogheranno su Digitale e scienze cognitive. A seguire Luciano Floridi, dell’università di Oxford, terrà una relazione su Globalizzazione e filosofia del digitale. Dalle 15 alle 18, Marcello Ghilardi ed Emanuela Magno, dell’Università di Padova, discuteranno di Arte e tecnologia tra India e Giappone.

Venerdì 4 giugno, dalle 9 alle 13, Luca Grion, Silvia Capodivacca e Simone Furlani dell’Università di Udine parleranno di Metamorfosi dell’umano. Dalle 15 alle 18, Scienza, informazione e digitale sarà l’argomento su cui interverranno Giovanni Boniolo, dell’Università di Ferrara, e Alberto F. De Toni, dell’Università di Udine.

Sabato 5 giugno, dalle 9 alle 13, Silvano Tagliagambe e Franco Fabbro, dell’Università di Udine, interverranno su La coscienza: filosofia digitale e neuroscienze. Dalle 15 alle 18, Cinema, filosofia e intelligenza artificiale saranno discussi da Damiano Cantone, dell’Università di Udine, e Umberto Curi, dell’Università di Padova.