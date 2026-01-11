Fincantieri: Serracchiani, Cisint prende in giro Fedriga

“Cisint sta prendendo in giro Fedriga. Non si può pensare altro visto che è stata proprio lei a rompere le relazioni istituzionali con Fincantieri e a ostacolare in ogni modo quella ‘interlocuzione’ di cui adesso il presidente della Regione dovrebbe essere facilitatore. Prima rompe e poi chiede agli altri di aggiustare. Comodo fare propaganda sulla pelle dei lavoratori”. Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, commentando la richiesta della europarlamentare leghista Anna Maria Cisint, ex sindaca di Monfalcone (Gorizia) al presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, di svolgere un ruolo nell’interlocuzione con il colosso della cantieristica controllato dal Governo italiano.

“È vero che la Regione ha latitato – prosegue la parlamentare dem – lasciando totale mano libera alla sindaca di Monfalcone ma oggi è surreale sentirle chiedere a Fedriga di risolvere i suoi problemi. Ci sono richieste di sicurezza, legalità e ricadute per il territorio formulate dalla comunità a Fincantieri, su cui si deve ragionare assieme. Ma il metodo dell’ultimatum – conclude Serracchiani – abbiamo già visto che non funziona”.