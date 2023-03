Fisco: Liva (Pd), “bene l’aumento dell’export, ora ridurre tasse a chi lavora e produce”

“Bene l’aumento dell’export, ma sottolineare le grandi capacità e potenzialità delle nostre industrie, imprese e lavoratori ci deve spingere a fare il passo successivo. Si deve finanziare di alcuni punti la riduzione del cuneo fiscale per alzare gli stipendi ai lavoratori, lottare contro l’evasione fiscale e avere una tassazione progressiva: questo è fondamentale per ridurre equamente il carico fiscale di chi sostiene il sistema economico, sociale e pensionistico di questo Paese”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, commentando i dati dell’Ires Fvg dati Istat, in base ai quali nel 2022 il valore dell’export delle imprese del Friuli Venezia Giulia ha segnato una crescita del 21,9% rispetto all’anno precedente.

Per Liva “si deve aumentare anche la domanda e i consumi interni falcidiati oggi da inflazione e aumento dei tassi di interesse. Tutto il contrario delle ipotesi di riforma fiscale del Governo Meloni basato sulla flat tax che è stata duramente e concordemente respinta dalle organizzazioni sindacali. E che il Pd – aggiunge il segretario dem – contrasta già ora con i suoi parlamentari e sul territorio”.