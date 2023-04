Fisco, salari, lavoro: Cgil-Cisl-Uil Fvg lanciano la mobilitazione domani incontro a Zugliano (Ud) in vista delle manifestazioni nazionali di maggio

Entra nel vivo anche in Friuli Venezia Giulia la campagna di mobilitazione avviata da Cgil, Cisl e Uil «per una nuova stagione di lavoro e di diritti». L’obiettivo è rivendicare una svolta nelle politiche del Governo su fisco, politiche industriali e lavoro, ma anche sostenere i rinnovi di tanti contratti nazionali, a condizioni che tutelino il potere d’acquisto dei salari, duramente colpito dall’inflazione. Non solo. Al centro del documento approvato a inizio aprile dalle segreterie nazionali di Cgil-Cisl-Uil anche altre priorità, dall’avvio del confronto sulla riforma previdenziale alla rivalutazione delle pensioni, dagli investimenti sulla sanità pubblica alla gestione del Pnrr. A sostegno delle proprie rivendicazioni Cgil, Cisl e Uil hanno indetto tre manifestazioni nazionali, che si terranno tutte a maggio: il 6 e il 13, rispettivamente a Bologna e a Milano, per le regioni del centro-nord, il 20 a Napoli. È in vista di questi appuntamenti che le segreterie del Friuli Venezia Giulia hanno indetto un attivo regionale dei delegati, che si terrà domani (giovedì 27 aprile) a Zugliano (Udine), nell’auditorium del Centro Balducci, a partire dalle 9. Nell’occasione arriverà in regione del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, che terrà l’intervento finale, previsto a fine mattinata.