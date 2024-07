Fomo festival, un weekend di musica, arte e innovazione al parco Ardito Desio di Udine

Il Fomo Festival ha invaso il Parco Ardito Desio di musica, arte ed energia, per un fine settimana all’insegna della rigenerazione urbana, della socialità giovanile e del divertimento. Sono stati 10 i gruppi musicali e collettivi artisti che si sono alternati sul palco del festival durante la due giorni organizzata da Officine Giovani al parco Ardito Desio e diverse centinaia le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte agli eventi.

Oltre ai due talk organizzati per la prima volta durante Fomo, uno sulla rigenerazione urbana e uno sulle riviste autoprodotte, tra le performance sono da ricordare le esibizioni musicali elettroniche e strumentali, il dj set del sabato sera e l’esibizione di danza aerea che si é svolta nella giornata di domenica.

Lo svolgimento del festival Fomo è stato anche l’occasione per inaugurare ufficialmente l’Ottavolo, un ampio tavolo multifunzione a diverse altezze e completamente accessibile che è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine, ora a disposizione degli studenti del vicino polo universitario e di tutti i giovani che vogliono godersi la pausa pranzo, studiare o ritrovarsi all’area aperta. La progettazione dell’Ottavolo era partita proprio in corrispondenza della prima edizione di Fomo dell’anno scorso quando Officine Giovani aveva lanciato una call per studenti di architettura per realizzare, in progettazione partecipata, un’azione di riqualificazione urbana del parco a misura di studente.

“Grazie a Officine Giovani, il Fomo Festival è un’occasione per portare nuova linfa a un quartiere importante per la nostra città come il Villaggio del Sole e promuovere allo stesso tempo la creatività, la partecipazione e la cultura giovanile di Udine. Una manifestazione che promette di essere sempre più ricca, partecipata e coinvolgente anno dopo anno”, ha commentato l’Assessora alle Politiche Giovanili Arianna Facchini.

Il festival è stato un successo, con un pubblico numeroso ed entusiasta che ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e condivisione. FOMO Festival conferma come Officine Giovani possa diventare sempre di più un punto di riferimento per i giovani della città, un luogo dove esprimere il loro talento, e sviluppare le proprie capacità creative e organizzative.