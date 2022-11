Fondo nazionale per l’assistenza psicologica.  Liguori: «alla regione assegnati quasi 250 mila euro: quali attivita’ sono state messe in campo?»

«La Regione Fvg, con i quasi 250mila euro ricevuti dallo Stato a seguito dell’istituzione di un fondo speciale, può fare molto per intervenire a favore dei più fragili, come i malati oncologici e i giovanissimi. Sono infatti tante le persone che, anche a seguito della pandemia, vivono difficoltà nell’affrontare la quotidianità e le relazioni sociali e proprio al loro sostegno psicologico sono destinate queste risorse». La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, ha presentato un’interrogazione per conoscere le scelte della giunta in merito all’utilizzo delle risorse legate al fondo, istituito con il Decreto legge 73/2021 (Decreto Sostegno bis) destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare. «Vorremmo sapere nello specifico quali sono le attività che sono state attuate nel corso dell’anno e quali sono previste per l’anno prossimo – conclude Liguori -. E’ fondamentale realizzare gli interventi di sostegno psicologico nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto e non perdere i soldi erogati per un supporto di cui c’è grande necessità».