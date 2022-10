Fotovoltaico: Shaurli (Pd), Giunta Fedriga legifera tardi e male

“L’ennesima bocciatura di una legge regionale da parte dello Stato testimonia una volta di più che il centrodestra legifera tardi e male; magari ci fossero dietro diatribe su autonomie e competenze”. È il giudizio del consigliere regionale Cristiano Shaurli (Pd) sulla bocciatura della Corte costituzionale alla legge della Regione Fvg sul fotovoltaico a terra. “Tre anni fa avevo presentato una legge – ricorda il consigliere dem – per regolamentare i grandi parchi fotovoltaici a terra indirizzandoli sulle ex aree industriali e militari dismesse, per incentivare la loro realizzazione su tetti privati e capannoni.

Invece di creare aspettative vaghe – rileva Shaurli – è meglio avere l’umiltà di ascoltare e lavorare, non cercare solo titoli sui giornali: oggi avremmo già recuperato aree degradate e da bonificare senza consumare suolo, avremmo già dato risposte al caro energia per molte aziende e privati”.

“Dopo 4 anni di niente sull’ambiente la Giunta Fedriga da un lato si fa bocciare dalla Consulta leggi mal scritte e tardive, e contemporaneamente – conclude Shaurli – promette soldi per il fotovoltaico sui tetti, senza leggi, regolamenti e tempi certi. Molto fumo come sempre per riconoscere il nulla nei risultati concreti”.