Francesca Giacomello, Favole 2.0. Favole classiche ambientate nei giorni nostri

È stato recentemente pubblicato Favole 2.0. Favole classiche ambientate nei giorni nostri, l’ultimo libro di Francesca Giacomello. Un’opera innovativa in cui l’autrice romana reinventa le storie di personaggi come Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pinocchio portandole nel contesto contemporaneo fra le tematiche caratterizzanti della nostra società. Attraverso brevi tracce narrative l’autrice lega realtà e fantasia offrendo al lettore nuove occasioni per meravigliarsi e riflettere. Con uno stile fresco e semplice la scrittrice coinvolge in un viaggio dal sapore familiare e sorprendente. Favole 2.0. Favole classiche ambientate nei giorni nostri non mancherà di conquistare l’attenzione di grandi e piccini dando la possibilità di rivivere le favole in una prospettiva inedita e permeata dalla realtà odierna. Francesca Giacomello ci regala un’opera originale in cui «ogni favola è un dipinto vivente animato dai colori della fantasia e incorniciato dalla saggezza dell’esperienza» (dalla quarta di copertina). Età di lettura: dai 5 anni.

Sull’autrice. Francesca Giacomello è nata a Roma il 30 Aprile 1987. Attualmente risiede nella piccola Isola del Giglio. Ha studiato ingegneria elettronica alla sapienza di Roma e alla Johns Hopkins University di Baltimora. Da sempre è appassionata di scrittura. Ha tradotto in inglese un testo portoghese di Isabel Soares, intitolato We were. È autrice del libro In cammino con le encicliche (Passione scrittore, 2023) e Favole 2.0. Favole classiche ambientate nei giorni nostri. Ama lo sport all’aria aperta, in particolare il parapendio, e la fotografia