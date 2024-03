Campagna nazionale itinerante “Unfluencer in tour”. In “scena” ina Fvg i disturbi alimentari, l’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti”

ll Garante regionale dei diritti della persona, Paolo Pittaro, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Un’altra storia”, promuove la campagna nazionale itinerante di sensibilizzazione “Unfluencer in tour” per affrontare “insieme ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado i temi dei disturbi alimentari, dell’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti, nonché della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

“Sarà un’occasione – spiega ancora Pittaro – per confrontarsi e riflettere supportati da esperti e testimonial attraverso il racconto di storie vere, di brevi video e gaming interattivi. L’appuntamento è per l’11 e 12 marzo prossimi, dalle 9.30 alle 11 a Udine, presso l’auditorium della Regione di via Sabbadini 11, e per il 18 marzo prossimo, sempre dalle 9.30 alle 11, ma presso l’auditorium della Regione a Pordenone, in via Roma 2”.

Ai tre interventi prenderà parte Michele Massimo Casula, esperto di comunicazione emozionale, che di volta in volta sarà affiancato da professionisti della comunicazione digitale, sociale ed etica oltre che di scienze e geologia, da unfluencer e da giovani che hanno sofferto di disturbi alimentari. La partecipazione è gratuita, ma previa iscrizione a: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it. Le classi possono iscriversi anche ad incontri singoli.