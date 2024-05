Open Sinistra Fvg parere negativo sul Programma regionale di finanziamento sicurezza integrata: solita ricetta securitaria

“Oggi in Commissione Quinta del Consiglio Regionale è stato dato il parere programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2024. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto contrario. A fronte di un impegno di centinaia di migliaia di euro l’anno è emersa però la consueta propaganda securitaria da parte della maggioranza, sia nel programma stesso che dalle parole dell’Assessore. A fronte del riconoscimento di un emergente disagio giovanile all’origine di tante forme di bullismo violento, nulla di concreto viene proposto però in termini di investimenti per aggregazioni sociale, o di educatori di strada. La maggioranza e l’Assessore hanno preferito stigmatizzare, in modo in verità inconcludente, il problema dei minori stranieri non accompagnati. Riguardo a ciò l’Assessore ha dato la responsabilità ai giovani stessi, agli altri paesi UE e ha addirittura denunciato comportamenti illeciti del Comune di Milano. È evidente però che la problematica è molto più generale e si risolve solamente con azioni ben più convinte per contrastare emarginazioni e devianze. Ma ovviamente il piano non è stato modificato in nulla, perché quando si parla delle cause dei problemi non è mai la Commissione competente. Giudichiamo questo piano del tutto inadeguato a promuovere la riduzione della tensione sociale. È un mero adempimento senza strategie se non propagandistiche, basti citare le ingenti risorse per “le divise dei volontari comunali per la sicurezza” per cogliere il

senso del piano. Purtroppo il voto di Open Sinistra FVG è stato l’unico voto contrario al termine del dibattito.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.