Free Sace Days, dieci giorni di valutazioni gratuite per assicurare il futuro delle imprese

Dal 2 all’11 maggio SACE lancia i Free SACE Days, veri e propri giorni della prevenzione dai rischi, dedicati alle aziende italiane soprattutto PMI, per cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato. Dalla piattaforma mysace.it si potranno richiedere gratuitamente e in pochi semplici click ai Pareri di Assicurabilità e a Valutazione Azienda due delle principali soluzioni offerte dal Gruppo SACE per proteggere le imprese dal rischio di credito e valutare l’affidabilità di una controparte italiana o estera. Nell’attuale contesto di stabile fragilità, un elemento fondamentale è rappresentato proprio dall’affidabilità dei clienti con cui si lavora. Per questo motivo, nell’ambito dei Free SACE Days, SACE offre gratuitamente Valutazione Azienda, un servizio realizzato grazie alla professionalità ed esperienza del Gruppo nel valutare l’affidabilità delle controparti in Italia e all’estero. Per le imprese interessate a conoscere la fattibilità di un’operazione sarà disponibile, inoltre, in semplici e pochi click, il Parere di Assicurabilità, un parere preliminare a cui far seguire la richiesta diretta dell’assicurazione del credito connessa, ad un prezzo bloccato e valido per 3 mesi. Sempre gratis, sarà possibile ricevere una valutazione anche per la copertura dal rischio di produzione, un’assicurazione per revoca di commessa interamente digitale, per operazioni fino a 5 milioni di euro. “Con i Free SACE Days vogliamo diffondere la cultura della valutazione e della gestione del rischio, per supportare le imprese a cogliere in sicurezza tutte le opportunità di business. Un’educazione finanziaria, quanto mai utile in una fase di incertezza come quella che stiamo vivendo, che siamo sicuri aiuterà gli imprenditori italiani ad acquisire una maggiore consapevolezza, il cuore della nostra missione aziendale.” ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales PMI di SACE “Con i nostri servizi assicurativi e finanziari, insieme a tutte le iniziative di formazione e accompagnamento sui mercati esteri, noi di SACE vogliamo essere il partner delle aziende italiane, soprattutto PMI, in tutte le fasi del business, dalle prime analisi e valutazioni, alla formazione specializzata, fino alle garanzie e coperture per crescere in Italia e nel mondo.” Obiettivo dei Free SACE Days, la prima campagna di sensibilizzazione finanziaria alle imprese organizzata da SACE, è offrire a tutte le aziende italiane una prova gratuita di alcune tra le soluzioni digitali, per sensibilizzarle alla prevenzione dei rischi. Una gestione del rischio più efficace consente infatti di concentrarsi sul business e cogliere così solo le opportunità offerte dal mercato. In dettaglio, i servizi offerti gratuitamente nell’ambito dei Free Days consentiranno alle imprese di valutare più consapevolmente il rischio delle loro operazioni e il costo per proteggersi, per poi eventualmente procedere a tutelarsi al meglio scegliendo tra i prodotti dedicati come, ad esempio, come Export UP. Valutazione Azienda permette di conoscere la capacità dei partner commerciali di far fronte ai propri impegni di pagamento, grazie all’attenta analisi degli esperti di SACE espressa con l’importo di credito massimo consigliato e un indice di affidabilità. Inoltre, con il servizio di credit management, gli analisti di valutazione dei rischi SACE sono a disposizione per una consulenza telefonica dedicata e per il monitoraggio di 12 mesi della valutazione richiesta. Export UP è l’assicurazione del credito commerciale digitale per operazioni fino a 5 milioni di euro, che consente di scegliere la copertura più adatta in base alle esigenze di business, singola commessa o transazioni ripetute. La singola commessa assicura l’impresa dal rischio di mancato pagamento e dal mancato recupero dei costi di produzione per revoca del contratto, per indebita escussione delle fideiussioni e distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati. Inoltre, attraverso il Contributo Export, si può ricevere un contributo in conto interessi a supporto dello sconto pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito emessi dall’acquirente estero. Per i rapporti commerciali con i partner all’estero o per acquisire nuovo business, Export UP consente anche di scegliere l’analisi della copertura e l’assicurazione delle transazioni ripetute per la fornitura di beni di consumo e servizi, relativi a uno o più clienti, contare su un monitoraggio costante della loro solidità e, in caso di mancato pagamento, su un indennizzo a data certa. Con la Copertura dal rischio di produzione, SACE assicura il mancato recupero dei costi di produzione, che si verifica qualora l’esecuzione del contratto sia interrotta a causa di eventi di natura commerciale o politica. L’iniziativa dei Free SACE Days è possibile grazie a mysace.it, l’open platform del Gruppo SACE al servizio delle imprese italiane, soprattutto PMI, integrata tra tutti gli attori del Sistema Paese per consentire in un unico spazio virtuale l’accesso a prodotti e servizi. Insieme a tutti gli strumenti di Education e Business Promotion offerti dal Gruppo SACE, dallo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching fino all’accompagnamento e la formazione, su mysace.it si trovano anche soluzioni proposte dai partner corporate e istituzionali che hanno già aderito alla piattaforma e che aderiranno in futuro, per offrire il maggior numero di risposte a supporto della crescita sostenibile nazionale e internazionale delle PMI. I Free Days sono stati sviluppati in linea con gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025, che sottolinea il ruolo del Gruppo assicurativo-finanziario, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fianco delle imprese italiane e soprattutto delle PMI, per accompagnarle nei loro percorsi di crescita sostenibile in Italia e nel mondo, attraverso l’ascolto delle loro reali esigenze e la proposta di soluzioni su misura.