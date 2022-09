Fridays For Future, M5Stelle: “Le loro battaglie sono anche le nostre, bene ragazzi in piazza”

Il M5s condivide appieno il messaggio ambientalista di Fridays For Future, le loro battaglie sono anche le nostre. Questi giovani meritano considerazione e ascolto: rappresentano il futuro che vogliamo e per il quale abbiamo iniziato a gettare le basi, attraverso interventi normativi volti a riportare in primo piano le istanze legate al cambiamento climatico. Solo per citarne alcuni, abbiamo voluto il Decreto Clima che ha aperto il Green New Deal italiano, iniziative per la diffusione delle Rinnovabili che sono anche la risposta giusta alla crisi energetica.