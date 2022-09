“Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione” lunedì a Trieste presentazione delle iniziative 

Il Friuli Venezia Giulia e specificamente l’area del confine italo sloveno nei pressi di Trieste sono stati individuati luogo di particolare significato per ricordare i valori della dignità umana e dell’accoglienza e scelti come sede nazionale per le iniziative del 3 ottobre 2022, in memoria di quanto accaduto il 3 ottobre 2013 a poche decine di metri dalle coste dell’isola di Lampedusa, dove si inabissò un barcone provocando la morte di 366 persone, molte delle quali donne e bambini: lunedì prossimo 26 settembre presso il Circolo della stampa a Trieste, il Comitato 3 ottobre presenterà una serie di iniziative progettate e realizzate in collaborazione con il Comune di San Dorligo della Valle/Občina Dolina.