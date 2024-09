Fridays For Future: Sciopero transfrontaliero tra Gorizia e Nova Gorica il 26 Ottobre

Fridays For Future Gorizia annuncia un importante evento di mobilitazione transfrontaliera che avrà luogo il 26 ottobre tra Gorizia e Nova Gorica. Uno sciopero che unirà le due città oltre i confini per affrontare questioni urgenti come la crisi climatica, le migrazioni e le politiche ambientali. Per promuovere questa manifestazione, venerdì 27 settembre alle ore 18:00, presenteremo la narrativa dello sciopero presso la Casa del Popolo di Gorizia. Sarà un momento di condivisione per discutere le ragioni che ci spingono a scendere in piazza e i temi che consideriamo centrali nella nostra lotta.

Cosa collega confini, clima e migrazioni? Questa domanda è il punto di partenza della nostra riflessione per la manifestazione del 26 ottobre. I confini, spesso visti come linee di divisione, diventano terreno comune per condividere battaglie che non conoscono barriere. Siamo convinti che le lotte per il clima e per i diritti umani debbano essere intersezionali e abbracciare una visione globale. Le nostre aree sono minacciate da un modello di sviluppo che non tiene conto della salute del pianeta né dei diritti delle persone in movimento. Grandi opere impattanti, distruzione ambientale e politiche di non accoglienza sono solo alcuni degli aspetti che denunceremo durante lo sciopero.

La presentazione del 27 settembre sarà un’occasione per confrontarci su queste tematiche, esplorando le connessioni tra crisi climatica e migrazioni, e sulle politiche che rendono i confini simboli di esclusione piuttosto che di collaborazione. Le nostre riflessioni sono in continua evoluzione, e desideriamo condividerle con la comunità, convinti che solo attraverso la consapevolezza e l’azione collettiva possiamo costruire un futuro migliore.

Vi aspettiamo venerdì 27 settembre alla Casa del Popolo di Gorizia alle ore 18:00 per discutere insieme e prepararci a mobilitarci per lo sciopero del 26 ottobre. Insieme possiamo fare la differenza, al di là dei confini.