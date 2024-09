Bar d’Italia 2025: un mondo che si trasforma conservando la sua identità

Svela un panorama sempre più variegato e dinamico del mondo dei bar italiani la 25° edizione della Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, realizzata sempre in collaborazione con illycaffè. “La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni, fotografa la profonda trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centro della socialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità.

Il caffè resta il protagonista indiscusso, nel classico binomio espresso e cornetto, che restituisce l’immagine della sosta veloce al bancone, e in un’offerta che si è arricchita di proposte creative e ricercate. Metodi di estrazione alternativi, come il v60 e l’aeropress hanno dato vita a un consumo più consapevole e lento, accompagnato da scenografici lievitati da colazione, che puntano a stupire per forme e farciture e da una ricca selezione di prodotti dolci e salati che scandiscono ogni momento della giornata, sempre più attenti al mondo vegetale e ad assecondare diverse esigenze alimentari. Terreno di ricerca è l’aperitivo che si conferma un rito irrinunciabile per gli italiani. Accanto all’intramontabile Spritz, trovano ampio spazio mocktail, drink a tema caffè, interessanti cocktail list e intriganti abbinamenti food.

“I bar oggi non rappresentano più soltanto il luogo dove si consuma il caffè, ma uno spazio di condivisione, socialità e cultura. Sono il punto di incontro fra tradizione e innovazione dove si sviluppano nuove offerte con una ricerca costante della qualità e attenzione agli aspetti sostenibili. In uno scenario complesso come quello attuale, costellato da inflazione e aumento dei costi, vogliamo premiare chi si distingue per un servizio d’eccellenza in grado di offrire una vera e propria experience ai clienti” ha commentato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè. “In questo contesto sempre più complesso e sfaccettato, è l’identità del locale a fare la differenza: vince chi ha una visione chiara e sa declinarla in modo coerente in ogni aspetto, dal proprio alter ego sul web ad ambiente e servizio, ed è capace di rinnovarsi nel tempo” spiega Marina Savoia, curatrice della Guida, nelle prime pagine.

I numeri della Guida:

Sono oltre 1.100 le insegne contenute nell’edizione 2025: localiche rappresentano al meglio i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità, in crescita rispetto ai 1.091 contenuti nella Guida dello scorso anno. Ben 106 i nuovi ingressi a testimonianza della vivacità del settore e della continua ricerca della migliore qualità. A livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di insegne (158), seguita da Veneto (113) ed Emilia-Romagna (89). Ben rappresentato anche il Sud Italia: spiccano Sicilia (83) e Puglia (82), quest’ultima in particolare protagonista dei nuovi ingressi con 15 indirizzi.

Premio illy Bar dell’Anno

È Gustificio, di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, volto a premiare la realtà che si distingue, attraverso pratiche concrete e quotidiane, per la particolare attenzione posta al tema della sostenibilità.

Tre Tazzine e Tre Chicchi

Crescono anche le eccellenze premiate con il massimo punteggio, che quest’anno arrivano a 48 e tra le eccellenze riconosciute dalla guida, sono 18 i locali segnalati con una stella, per aver conservato i Tre Chicchi e le Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi.

Il Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia, e in particolare Trieste, è una regione simbolo del commercio, della cultura e dell’industria del caffè in Italia e nel mondo, grazie alla sua lunga tradizione, alla sua posizione geografica strategica e alla presenza di importanti aziende del settore: 37 le eccellenze che lo rappresentano, concentrate, soprattutto attorno a Trieste e Udine, di cui 3 ottengono il pieno punteggio:

Caffetteria Torinese a Palmanova (UD) che ottiene anche l’ambita stella per aver conseguito il massimo dei voti per il 10° anno consecutivo: una vera ricchezza gastronomica per i numerosi turisti che arrivano a visitarla. Uno di quei posti dove c’è di tutto e tutto fatto bene, grazie anche a una selezione di materie prime di eccellenza, che poggia su una competenza fuori dal comune e sulla ricerca continua del meglio.

Antico Caffè San Marco a Trieste, un caffè in cui il tempo sembra essersi fermato, ma solo per l’accortezza dei restauri e l’atmosfera d’altri tempi, per il resto scorre e brulica di vita. Tappa obbligata per i turisti, è frequentato a ogni ora da una clientela trasversale che qui viene per concedersi del tempo, magari leggendo il giornale o un libro (volendo da scegliere nella libreria, circondata da tavolini). L’offerta cambia con le ore del giorno.

Caffè Vatta a Trieste, che ottiene anche l’ambita stella per aver conseguito il massimo dei voti per il 10° anno consecutivo: tappa frequentatissima a tutte le ore, e non c’è dubbio che lo meriti. Sulla strada principale, il suo dehors è curato e informale, rumoroso il giusto data la quantità di gente che lo affolla. Al mattino e nel pomeriggio si viene per godersi un espresso ineccepibile e le proposte dolci mentre all’ora di pranzo entra in scena un menu da bistrot ricco di gusto e personalità.

A vivacizzare l’edizione 2025 friulana 2 nuovi ingressi:

Le Fucine Caffè Bistrot a Buttrio (UD), un caffè e bistrot, frutto di un accurato recupero della stazione di servizio progettata negli anni Sessanta dove la parola d’ordine è qualità degli ingredienti alla base di una proposta convincente e ben presentata da uno staff giovane e dalla vitalità contagiosa

Mamm Pane, Vino e Cucina a Udine: un angolo di Puglia in città che vale decisamente la pena frequentare. Solo entrarci mette appetito e allegria, per lo stile curato degli interni e per la proposta ampia e accattivante, a partire dalla colazione.

