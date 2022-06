Friulia: Liva (Pd), silenzio su passaggio Autovie-Newco

"Friulia è la finanziaria che controlla Autovie Venete, di cui rappresenta il maggior cespite d'introiti, se non una delle maggiori casseforti della Regione Friuli Venezia Giulia. Aspettiamo dunque le determinazioni di Friulia e della Giunta per l'affidamento della nuova concessione alla newco. Visto che le ultime notizie dalla Giunta ci dicevano che 'le azioni proseguono', e che la newco presenta bilanci sempre più in rosso, magari a margine dell'assemblea di Friulia ci poteva essere qualche aggiornamento. A suo tempo è stato reso noto che per metà giugno è in programma un 'vertice' anche con il Veneto, per fare il punto sul trasferimento da Autovie alla newco: aspettiamo notizie e, magari, anche un passaggio informativo in Consiglio regionale, visto il rilievo strategico dell'operazione". Lo afferma il responsabile Economia Pd Fvg Renzo Liva, dopo che l'assemblea di Friulia ha approvato il bilancio.