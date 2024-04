Fucilati Udine: Braidotti (Pd), non tradire la Costituzione. La delegazione del Pd alla cerimonia in via Spalato

“Onoriamo i martiri di via Spalato e confermiamo il nostro incrollabile impegno ad attuare i principi della lotta di Liberazione per cui sono caduti e da cui nacquero la nostra Repubblica e l’Europa unita. Diamo forza a una democrazia più vera e vissuta, attuando tutti gli strumenti di partecipazione e governo della cosa pubblica secondo il principio di sussidiarietà dichiarato nella Costituzione. Il Governo deve collocare le decisioni sulla comunità al livello più vicino possibile ai cittadini, evitando ogni scelta unilaterale su autonomia differenziata e premierato che tradiscono l’ispirazione dell’impianto costituzionale per mere logiche di potere”. Lo ha dichiarato il segretario della Federazione Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, oggi nel capoluogo friulano alla cerimonia commemorativa dei 29 partigiani fucilati dai tedeschi nel carcere di via Spalato, cui tra gli altri erano presenti i consiglieri regionali Massimiliano Pozzo e Manuela Celotti, il capogruppo consiliare comunale Iacopo Cainero e la consigliera Anna Paola Peratoner.