Fuga cervelli: Giovani Dem Fvg, 84% studenti vogliono emigrare. “Istituire Fondo prima casa per giovani coppie”

“Da un questionario anonimo che ha raccolto le opinioni di quasi 600 studenti delle scuole superiori e università della Regione emerge che l’84% degli intervistati dichiara di voler andare a vivere all’estero e il 72% ritiene che questa tendenza rappresenti un danno per il territorio. Dati allarmanti che confermano l’emergenza del fenomeno della fuga dei giovani”. La responsabile regionale Politiche sociali e Benessere psicologico dei Giovani dem Fvg Giulia Pasquale rende nota un’indagine, nelle prime due settimane di dicembre, condotta dagli stessi GD nelle scuole superiori e nelle università di Udine e di Trieste, focalizzata su tre temi: la fuga giovanile all’estero, l’immigrazione e la condizione femminile.

“Questi numeri ci consegnano il messaggio chiaro che – osserva Pasquale – i giovani non vedono nel Friuli Venezia Giulia un luogo dove poter costruire il loro futuro. Perciò chiediamo che l’amministrazione regionale decida di ascoltare la voce delle nuove generazioni e si impegni a costruire un piano di interventi adeguato alle loro esigenze. Per esempio si potrebbe istituire un fondo regionale apposito per sostenere le giovani coppie che vogliono comprare la prima casa”.

“I Giovani Dem – aggiunge il segretario regionale dei GD Fvg Ferdinando Santoro – stanno collaborando con il gruppo consiliare regionale del Pd per elaborare una proposta ampia e organica sul tema dell’inverno demografico. I giovani sono i primi da coinvolgere quando si parla di attrattività del territorio, sostegno alla natalità, rientro delle figure professionali qualificate”.