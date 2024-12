Il commento di Furio Honsell sui risultati del rapporto di Asvis sull’Agenda 2030 (sviluppo sostenibile) nella nostra regione

“I risultati del Rapporto sull’Agenda 2030 dell’Asvis, l’Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile, rappresentano un grido d’allarmeche non possiamo più ignorare: le povertà e le diseguaglianze continuano ad aumentare, mentre le condizioni ambientali peggiorano. Questo scenario è il risultato di politiche nazionali e regionali che non mettono al centro il benessere collettivo e la sostenibilità.” Così si è espresso in prima battuta Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. “Sottolineo il costante impegno di Open Sinistra FVG in Consiglio regionale – prosegue Honsell – per contrastare le politiche della Giunta Fedriga che promuovono un modello di sviluppo che arricchisce chi ha già, senza alcuna reale redistribuzione delle risorse. La recente Legge di Stabilità, esaminata nelle settimane scorse, ne è un chiaro esempio: è una legge che ignora i bisogni delle fasce più deboli della popolazione e perpetua diseguaglianze sociali ed economiche.” “Sul fronte ambientale, il Rapporto evidenzia come le politiche

regionali non siano adeguate ad affrontare le sfide della transizione ecologica: in un momento storico in cui dovremmo accelerare le azioni per ridurre le emissioni e preservare le risorse naturali, questa Giunta regionale continua a proporre misure del tutto insufficienti, inadeguate o addirittura controproducenti, si veda ad esempio la continua proroga per lo sconto alla benzina agevolata. Ribadisco la necessità di politiche che siano davvero orientate a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, con interventi strutturali che affrontino alla radice le cause della povertà e delle diseguaglianze, e con un piano chiaro e ambizioso per la tutela dell’ambiente.” In conclusione: “La nostra opposizione non è solo un atto politico, ma un impegno morale per garantire un futuro equo e sostenibile per tutti: Open Sinistra FVG continuerà a battersi in Consiglio regionale per un cambio di rotta deciso, denunciando le carenze di questa Giunta e proponendo soluzioni concrete che vadano nella direzione di un reale progresso sociale e ambientale.”