Fuga dei pazienti dal Fvg. Liguori interroga la Regione

«I tempi di attesa in sanità sempre più lunghi possono spingere altrove, fuori regione, le persone che hanno bisogno di esami diagnostici e di cure. Sentiamo ogni giorno testimonianze di questo tipo per cui con un atto chiederemo quali sono i flussi di mobilità sanitaria dei pazienti extraregione quando si parla di esami e visite». Così la consigliera regionale di Civica FVG, Simona Liguori. «Nello specifico ci interessa sapere il trend dei dati del 2022 rispetto al periodo pre-Covid, biennio 2018-2019, per le prestazioni ambulatoriali, radiologiche, i ricoveri – conclude Liguori -. La fuga verso altre regioni può impattare in modo rilevante anche sui costi accessori delle cure a carico dei malati oltre che sui sistemi sanitari della regione di provenienza. Fare fronte a questa criticità significa anche prevenire le diseguaglianze nell’accesso alle cure». —