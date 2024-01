Fuoriluogo secondo pen Fvg l’intervento del presidente della Consulta Nazionale per la Bioetica Angelo Vescovi in Consiglio regionale

“Siamo rimasti colpiti e sconcertati che il presidente della Consulta Nazionale per la Bioetica Angelo Vescovi sia intervenuto in collegamento ad un evento svoltosi presso il Consiglio Regionale a Trieste sul tema della sedazione profonda continuativa come alternativa al suicidio medicalmente assistito. Un ente di consulenza scientifica, soprattutto su tematiche innovative ed emergenti come quelle della biomedicina, dovrebbe mantenersi indipendente e non intervenire ufficialmente in incontri di chiaro taglio politico di parte come quello del Care Day; soprattutto quando il parere del CNB non è stato all’unanimità come in questo caso. Queste manifestazioni a nostro avviso non riconoscono il valore dell’autodeterminazione come diritto civile fondamentale, obbligando persone a vivere un’esistenza che ritengono degradante e poco dignitosa. Negare l’autodeterminazione non può diventare strumentalmente una bandiera politica”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.