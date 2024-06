Furio Honsell al presidio degli studenti dell’Università di Udine. I giovani manifestano contrarietà al silenzio ufficiale sulla tragedia umanitaria a Gaza

“Sono stato al presidio degli studenti di Uniud che manifestano la contrarietà al silenzio ufficiale sulla tragedia umanitaria provocata dall’esercito israeliano nella striscia di Gaza. Sono a fianco dei

cittadini di Gaza e degli studenti. Oltre un anno fa e ben prima del 7 ottobre 2023, come Open Sinistra FVG avevamo in più occasioni denunciato i doppi standard, ovvero l’apartheid in Palestina. Inascoltati. Esprimiamo ancora una volta la necessità di un cessate il fuoco immediato e di un massiccio intervento internazionale umanitario a favore di Gaza e del popolo in Palestinese. È importante che anche l’Università di Udine prenda posizione contro questo genocidio e intensifichi le forme di accoglienza di studentesse e studenti palestinesi, notificando inoltre alle università israeliane la sospensione delle collaborazioni ufficiali con Uniud attualmente in atto fino a quando non sarà superata questa crisi umanitaria. Non è moralmente accettabile rimanere indifferenti, soprattutto per un luogo di formazione ed educazione come un’Università.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG e decano dell’Università di Udine.