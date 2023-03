 Furio Honsell e i candidati di Open Sinistra Fvg incontrano i cittadini della bassa friulana

Tutto pronto per il secondo appuntamento di questa campagna elettorale per Furio Honsell nella bassa friulana. Il Consigliere Regionale uscente, già sindaco di Udine dal 2008 al 2018 e Rettore dell’Università del capoluogo friulano, sarà presente mercoledì 29 per incontrare i cittadini e le cittadine insieme a Emilia Accomando, Loris Petenel e ad altri candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali nella lista di Open Sinistra FVG per la Circoscrizione di

Udine a sostegno di Moretuzzo Presidente. Il primo appuntamento sarà a Cervignano del Friuli, capoluogo della bassa friulana dove, dalle ore 17, incontreremo i pendolari che, proprio dalla stazione ferroviaria di Cervignano, raggiungono i principali centri della Regione e del Veneto orientale.

“Quella dell’efficienza e della capillarità del trasporto pubblico” spiega Honsell “è un tema di primaria importanza ed in particolare lo snodo strategico di Cervignano rischia di essere sacrificato e marginalizzato dalle politiche nazionali e locali.”. Dalle 18.30 Honsell, accompagnato dagli altri candidati, incontrerà i cittadini di Fiumicello Villa Vicentina presso l’agriturismo Stabile dove vi sarà anche l’occasione per un brindisi con il candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Dijust. La giornata si concluderà ad Aquileia, alle ore 20, con un incontro pubblico dedicato alle politiche locali dal titolo “Il Comune: presidio delle politiche ambientali, dei diritti sociali e della democrazia” moderato dall’ex sindaco aquileiese Gabriele Spanghero ed

aperto a tutti i cittadini. “Open Sinistra FVG” commenta Honsell “si candida a continuare il percorso già avviato in questi cinque anni per essere riferimento

della sinistra e dei tanti cittadini e cittadine che vogliono difendere diritti, ambiente e giustizia sociale dalle politiche portate avanti in questi anni dalla destra. La bassa friulana è una realtà strategica ed importantissima in questo senso, un territorio con una ricca tradizione.”