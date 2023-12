Furio Honsell: in Consiglio regionale Fvg la manovra più ricca di fondi ma meno ricca di idee

“Come Open Sinistra FVG, abbiamo espresso voto contrario alla manovra proposta dalla Giunta Fedriga. È la manovra più ricca nella storia della Regione, ma quella meno ricca di idee, programmi e strategie per affrontare i gravi problemi nei settori della sanità (liste d’attesa, mancanza di personale, privatizzazione, sanità territoriale), ambiente (mitigazione mutamenti climatici, gestione idrica, rischio idrogeologico), enti locali (mancanza di personale, assenza cooperazione sovracomunale), povertà e disparità socio-economiche. L’atteggiamento di chiusura da parte della Giunta, non solamente ad accogliere, ma nemmeno a discutere le idee per affrontare tali problemi, che abbiamo proposto, è stato un atteggiamento di disprezzo

per il dialogo democratico, che condanniamo. Questa manovra può essere sintetizzata con le parole, molte risorse poche idee, dialogo democratico zero.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.