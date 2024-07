Furio Honsell in merito alla petizione contro l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Marco Polo di Grado discussa oggi in Commissione Istruzione del Consiglio Regionale

“Oggi in Commissione Istruzione del Consiglio Regionale è stata discussa la petizione promossa dai genitori degli alunni di Grado e Fossalon per scongiurare che a partire dal prossimo anno scolastico la loro scuola venga accorpata a quella di San Canzian d’Isonzo. La proposta del presidente è stata quella di archiviare la petizione. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto contrario. L’assessore ha un bel dire che non cambierà nulla e che insieme le due comunità scolastiche potranno decidere come organizzarsi. Ciò non è vero, perché là dove c’erano due autonomie scolastiche adesso ce ne sarà una sola e dunque ci sarà una maggiore difficoltà di raccordo con le rispettive comunità.

L’Assessore avrebbe potuto derogare, ma non lo ha fatto. Si è perduta così un’occasione per valorizzare un territorio particolare dal punto di vista linguistico, storico-culturale e ambientale come quello di Grado. Alla fine hanno perso tutti.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.