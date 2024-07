L’Amministrazione comunale udinese riceve la delegazione della comunità ghanese

Si è svolto a palazzo D’Aronco un incontro tra il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il Vicesindaco Alessandro Venanzi e una delegazione della comunità ghanese della città. In particolare, l’incontro è stato l’occasione per conoscere il direttivo neoeletto dell’Associazione Nazionale Ghanese di Udine, con Tweneboah Bernard Kofi nuovo presidente. Al tavolo, a cui erano presenti anche il segretario dell’associazione Boateng George Adu, Luca Cattarossi in qualità di consulente, William Djanie, e Jeff Noris, vicepresidente, è stata espressa la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di lavorare in maniera proficua nei prossimi anni, promuovendo iniziative a favore dell’integrazione della comunità ghanese, che rappresenta un tassello importante nel tessuto sociale della città. “Siamo felici di aver incontrato la delegazione dell’Associazione Ghanesi di Udine”, ha dichiarato il Sindaco De Toni “Questo incontro rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione e collaborazione che intendiamo portare avanti con le diverse comunità che compongono il tessuto sociale della nostra città. Crediamo che il dialogo e la sinergia tra istituzioni e associazioni siano fondamentali per costruire una città più inclusiva e aperta a tutti”. L’incontro è stato un momento positivo e proficuo che apre la strada a un’efficace collaborazione tra Comune e comunità ghanese, finalizzata soprattutto alla promozione della condivisione e del reciproco arricchimento culturale.