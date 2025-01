Furio Honsell (Open Sinistra Fvg): terzo mandato? un insulto alla democrazia e alle vere priorità del Friuli Venezia Giulia

“Con grande preoccupazione ed indignazione, mi trovo costretto ad intervenire con forza contro l’ennesimo tentativo di questa Giunta regionale di mettere i propri interessi davanti a quelli dei propri concittadini: la proposta di modificare la legge elettorale per consentire al Presidente della Giunta regionale e ai suoi assessori un terzo mandato è una palese forzatura politica che rappresenta un vero e proprio insulto ai principi democratici e all’alternanza di governo.” Lo afferma in una nota Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

“Le spaccature interne alla maggioranza – prosegue Honsell – sono ormai sotto gli occhi di tutti: mentre la Lega si ostina a perseguire questo obiettivo, Forza Italia si sfila e i Fratelli d’Italia esprimono forti perplessità. Questo ‘teatrino politico’ dimostra che non c’è unità d’intenti neppure tra coloro che attualmente governano la Regione. Come possiamo pensare che una maggioranza così divisa possa affrontare le vere emergenze del Friuli Venezia Giulia?”

“Parliamo – aggiunge Honsell – di priorità concrete: il lavoro, l’economia e la salute dei nostri cittadini. Le ultime stime economiche sono allarmanti: una crescita economica ormai vicina allo zero, nonostante le ingenti risorse stanziate nell’ultima legge di stabilità. Dove sono finiti i risultati promessi dall’Assessore regionale alle attività produttive Bini? Le imprese del nostro territorio sono in difficoltà, e la Giunta sembra incapace di proporre soluzioni credibili e sostenibili per il rilancio economico, se non gettando milioni di euro per costruire consenso effimero.”

“Le fasce più fragili della popolazione – incalza Honsell – continuano ad essere trascurate: mentre la Giunta discute di strategie elettorali, i cittadini sono costretti ad affrontare liste d’attesa per le visite specialistiche che li spingono a rinunciare alle cure, come denunciato pubblicamente da molti pazienti nella sanità pubblica. Le tanto sbandierate rassicurazioni dell’Assessore Riccardi sul CRO di Aviano sono poco più che dichiarazioni di facciata, se non vere e proprie minacce alla stabilità e all’indipendenza di un presidio fondamentale per il nostro territorio. Anche sul Piano Oncologico regionale, questa Giunta ha dimostrato una totale mancanza di visione: invece di garantire un confronto serio e approfondito con tutti gli operatori sanitari e le realtà territoriali, si procede con un approccio verticistico che lascia indietro i bisogni reali delle persone e dei professionisti del settore.”

“Non possiamo accettare – conclude il rappresentante di Open Sinistra FVG – che i cittadini del Friuli Venezia Giulia paghino il prezzo di una Giunta concentrata esclusivamente su strategie politiche e sulla preservazione del potere. La nostra Regione merita un governo che metta al centro il benessere delle persone, non i giochi di potere di una classe dirigente ormai distante dalla realtà. Chiediamo con forza che si abbandoni subito l’idea del terzo mandato e che si ritorni a discutere delle vere emergenze della nostra comunità: lavoro, sostegno ai più deboli, rilancio economico ed una sanità pubblica efficiente e accessibile per tutti.”