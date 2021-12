Furio Honsell su dichiarazioni Ass. Riccardi sul tema della sanità territoriale

"Le dichiarazioni dell'Assessore Riccardi ieri in commissione regionale sanità, sono gravi. Disprezzando le "case della comunità" previste dal Ministero per potenziare la sanità di prossimità e per le quali la Regione ha ricevuto e riceverà risorse dallo stato in base al PNRR, l'Assessore si dimostra confuso e contraddittorio in quanto poche settimane fa le aveva illustrate in Commissione. Ma, e questo è ancora più grave, non sembra aver ancora colto che le sfide della sanità si vincono sul territorio e non "comprando prestazioni" da privati. Il prezzo così alto pagato dalla nostra regione e dal nostro paese in termini di morti per Covid deriva proprio dalla fragilità della sanità territoriale. I distretti sanitari sono fondamentali così come il loro raccordo con gli ambiti socio-assistenziali, i medici di base e gli ospedali. Disprezzando le Case della Comunità, intese come metodologie sanitarie di raccordo, rischiamo di non aver imparato nulla dalla tragedia del Covid in questa regione." Ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.