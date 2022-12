 Furio Honsell sulla sentenza del TAR di annullamento della delibera regionale sulle qualificazioni per svolgere compiti di educatore

“Si esprime seria preoccupazione per la sentenza del TAR che ha annullato la delibera regionale che permetteva maggiore flessibilità nelle qualificazioni per svolgere compiti di educatore nelle scuole e negli altri servizi a favore di persone con disabilità, anziani o centri di salute mentale. Il problema era noto da tempo e si doveva potenziare i corsi di laurea che permettono quel tipo di formazione. Purtroppo i governi sia nazionale che regionale sono più interessati a devolvere il denaro alla ricerca di facili consensi piuttosto che a fare una programmazione integrata inter-assessorile o inter-ministeriale. Quante volte in Consiglio Regionale sono stati bocciati i nostri emendamenti a favore dell’Università. Il governo dovrebbe intervenire sui problemi concreti e non solo discutere sui condoni. Ma se non si investe di più in formazione il problema non si può risolvere.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG e rettore quando fu istituito il corso di laurea a Udine, i cui numeri allora adeguati, non furono evidentemente rivisti in modo appropriato successivamente.