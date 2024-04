Furio Honsell sulle dimissioni della facente funzioni del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine.

“Gravissima è la notizia delle dimissioni della facente funzioni del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è possibile che continui ad aggravarsi il pessimo clima aziendale

e organizzativo del più importante Ospedale del Friuli. Già le tante dimissioni e spostamenti di personale pubblico avevano obbligato a indire in ASUFC costosissimi appalti con cooperative private per gestire i servizi di Pronto Soccorso, che avevano creato gravissime problematiche di coordinamento. L’Assessore Riccardi non può più cercare delle scuse, deve rispondere in prima persona delle gravi criticità gestionali. Da 6 anni ha voluto assumersi questo compito. Non può più quindi scaricare la colpa su chi c’era prima. Il COVID è ormai passato. I medici pur ci sono nel privato. Il tetto di spesa per il personale sanitario nella nostra regione non c’è. Mi rivolgo al Presidente Fedriga, se i dipendenti pubblici continuano a dimettersi o c’è la strategia di farlo oppure chi gestisce le scelte apicali nel Sistema Sanitario Regionale pubblico deve essere

sostituito, prima che sia troppo tardi!”. Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.