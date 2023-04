Furto in abitazione: Carabinieri di Mortegliano hanno arrestato due presunti ladri

26 aprile 2023, i Carabinieri della Stazione di Mortegliano hanno arrestato due persone di nazionalità albanese, rispettivamente di 26 e 28 anni, ritenute responsabili di un furto in abitazione. I due e un loro complice, rimasto ignoto, sorpresi da una persona mentre uscivano furtivamente da un’abitazione, si erano dati alla fuga. La tempestiva chiamata al 112 ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Mortegliano di intervenire immediatamente e di individuare i soggetti in fuga, di inseguirli e di bloccarne due, che si erano nascosti tra la vegetazione nei vicini campi. Gli immediati accertamenti hanno permesso di acclarare che poco prima, in una vicina abitazione, con l’effrazione della serratura della porta di ingresso, era stato perpetrato un furto e che erano stati asportati monili d’oro e bigiotteria, per un valore da quantificare. Gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Udinese.