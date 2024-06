FVG Film Commission – PromoTurismoFVG buona pratica candidata dalla Regione Fvg al Programma InterregEurope

Si è tenuto oggi alla Casa del Cinema di Trieste il Local Study Tour e Workshop tematico che ha raccolto nel capoluogo regionale gli stakeholder di CHERRY – “making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY”, il progetto InterregEurope del quale anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è Lead partner con l’obiettivo di sostenere la resilienza delle imprese culturali e creative (ICC) e supportare il loro ruolo nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale a livello regionale, e in particolare dei numerosi parchi e giardini storici privati presenti in Friuli Venezia Giulia.

L’incontro si è concentrato sulla condivisione di elementi e dati relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale grazie alle Imprese Culturali e Creative, un sistema che nella nostra regione conta complessivamente 5.038 aziende distribuite in vari settori (fonte “Io sono cultura 2023- dati al 2022), per un coinvolgimento di oltre 33.000 lavoratori, che rappresentano il 5,8% degli occupati sul territorio.

In programma anche la presentazione della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, che è stata identificata da tutti i partner progettuali (Italia, Grecia, Ungheria, Romania, Belgio, Francia, Lettonia e Finlandia) quale buona pratica e candidata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Programma InterregEurope, proprio in virtù degli impatti dimostrati dalla valorizzazione del nostro territorio e dello sviluppo locale, grazie al coinvolgimento delle imprese culturali e creative, in particolare nel campo dell’audiovisivo.