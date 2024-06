FVG, una regione a misura di bicicletta? A San Vito al Tagliamento, convegno tra esperti, addetti ai lavori e appassionati

Nel mese della giornata mondiale della bicicletta, l’associazione Civica FVG organizza un incontro dal titolo “Una regione a misura di bicicletta?” e lo fa coinvolgendo esperti del settore, addetti ai lavori e appassionati. L’appuntamento è per giovedì 27 giugno 2024, alle ore 20.30, nella sala consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento in piazza del Popolo 9. Il compito di introdurre e moderare l’iniziativa spetterà a Tiziano Centis, Presidente del movimento civico regionale, che per l’occasione sarà affiancato dall’architetto isontino Fabia Cabrini, dalla paesaggista e urbanista pordenonese Fabiola Molinaro, dalla Presidente provinciale di Pordenone e coordinatrice regionale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) Luana Casonato e dal consigliere regionale di Civica FVG Marco Putto. Le conclusioni saranno invece affidate ad Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento.

«La bicicletta – ha spiegato Centis – è uno dei mezzi ideali per socializzare, stare insieme in compagnia, scoprire luoghi spesso sconosciuti, usare meno l’automobile con tutto quello che ne comporta (inquinamento, traffico, risparmio etc). Il cosiddetto cicloturismo, ma più in generale l’uso della bicicletta nella vita di tutti i giorni, è una splendida realtà che va sostenuta e incentivata ed è per questo che il nostro movimento civico ha voluto promuovere un confronto-dibattito tra i cittadini, gli amministratori e alcuni professionisti che di “ruote ecologiche a pedali” se ne intendono davvero. Il nostro obiettivo è anche quello di fare chiarezza sullo stato di fatto della rete di piste ciclabili in Friuli Venezia Giulia e sui programmi futuri che vedono impegnate in merito le amministrazioni pubbliche, a cominciare dalla Regione».