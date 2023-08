“Gala sotto le stelle”, il primo evento serale di Friuli Doc 2023

Giovedì 7 settembre alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di Piazza Libertà a Udine andrà in scena il “Gran Gala sotto le stelle”, spettacolo a cura della scuola di danza Broadway Dance di Udine, centro di formazione per la danza classica, contemporanea e urbana, che aprirà la programmazione serale della prossima edizione di Friuli Doc. L’evento, gratuito, è infatti inserito nel calendario degli appuntamenti artistici della festa udinese, e affianca i grandi eventi e gli ospiti in programma. La scuola è stata ospite anche nella scorsa edizione di Friuli Doc con lo spettacolo “Incanti di danza” che ha avuto un’affluenza di pubblico importante. La kermesse, interpretata dai migliori gruppi della scuola udinese, è un viaggio nella danza a 360 gradi, in una dimensione ricca di suggestioni, emozioni e arte del movimento, un armonioso quadro d’insieme fatto di musica, danza, trucchi e costumi. Si passerà dalle performance di stile moderno a quelle energiche dell’hip hop dai colori sgargianti. Lo spettacolo scorrerà sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani, che guiderà gli oltre 70 ballerini che si susseguiranno sul palco. La scuola di danza udinese ha festeggiato da poco i suoi 35 anni di attività e di presenza sul territorio, ed è ormai diventata un punto di riferimento nella provincia e un’importante realtà di formazione della Regione. Con i suoi particolari intrecci di stili la Broadway Dance porta in scena avanguardia e tradizione, poesia e sperimentazione, sempre all’insegna dell’originalità. Appuntamento quindi da non perdere giovedì 7 settembre il “Galà sotto le stelle”, alle 21.00 in Piazza Libertà a Udine.