Garante diritti. lunedì 10novembre a Udine incontro formativo su life skills (competenze psicosociali)

L’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona ha programmato per il prossimo lunedì 10 novembre a Udine, nell’auditorium Comelli di via Sabbadini 31, un incontro formativo rivolto in particolare a docenti, assistenti sociali, educatori, e a chi nell’ambito della propria attività si occupa di minori.

L’incontro avrà per tema “Tecniche e strumenti per accrescere le life skills in classe”. Si vogliono dunque approfondire quelle competenze che contribuiscono a migliorare il benessere personale, a facilitare le relazioni sociali e a migliorare la qualità della vita. Si parlerà di comunicazione efficace, di risoluzione dei problemi, della capacità di valutare le situazioni e di trovare risposte originali, di esprimersi, prendere decisioni, costruire un pensiero critico, nonché della gestione del tempo e dello stress.

La partecipazione è gratuita ed è sufficiente iscriversi per prendere parte alla giornata di approfondimento, che dopo l’ingresso in sala attorno alle 14 verrà aperta alle 14.30 dai saluti istituzionali di Enrico Sbriglia, Garante regionale dei diritti della persona.

A seguire Luana Sandrin, posizione organizzativa della Direzione centrale Salute, introdurrà i lavori che prevedono gli interventi della psicologa Illary Cammarata (“Regolare le emozioni e costruire il benessere”), dell’insegnante Sara Mancini (“Dalla teoria alla pratica: esperienze dal territorio”), del docente universitario di Psicologia clinica Cristiano Crescentini (“Meditazione orientata alla mindfullness”) e di Linda Fantin, docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado (“Dalla teoria alla pratica: esperienze dal territorio”).

Alle 17 è previsto il confronto finale, con la conclusione dei lavori organizzati dal Garante in collaborazione con Asufc, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. È stato chiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine degli assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia.