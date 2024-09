Germania: Rojc (Pd), sinistra dia risposte a interi ceti sociali

“Non può essere liquidata senza un’analisi la fortissima affermazione elettorale dell’estrema destra in Sassonia e Turingia e pure quella dei populisti di estrema sinistra, anche nella prospettiva delle vicine elezioni in Brandeburgo e soprattutto della tenuta del Governo federale. Sullo sfondo di una guerra, ci sono stati e sono in corso sommovimenti di interi ceti sociali in Europa cui tutta la sinistra riformista deve riuscire a dare risposte chiare e convincenti. Se i primi a giubilare in Italia sono i leghisti con Vannacci, il segnale è chiarissimo”. Lo dichiara la capogruppo Pd nella commissione Politiche Ue al Senato Tatjana Rojc, commentando i risultati delle elezioni nei Länder tedeschi di Sassonia e Turingia.