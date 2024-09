Presentata oggi la nuova Stagione Teatro Contatto 42 – 43 – inaugurazione 5 ottobre

In Real Life è il nuovo concept Teatro Contatto 42 ® 43, la Stagione lunga un anno ideata dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG interamente dedicata all’innovazione dei linguaggi artistici e alla scena contemporanea internazionale. In Real Life ci riporta alla vita reale, allo spazio di comunità, di cittadinanza, al concetto di pubblico: spaziale, plurale, democratico, luogo d’azione e dibattito, atto di volontà. Il Contatto è ciò che distingue la Real Life e — sembra paradossale sottolinearlo — il teatro è la forma d’arte che non può prescindere da questo.

23 spettacoli nel segno delle arti sceniche contemporanee tracciano le coordinate In Real Life per un percorso di visioni, laboratori, incontri di approfondimento, teatro partecipato, formazione dello spettatore ed esperienze per 50 serate di spettacolo dal vivo – fra cui 7 nuove produzioni e co-produzioni targate CSS – in scena nei Teatri Palamostre (TP) e S. Giorgio di Udine (TSG). Nell’ultima annualità, il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia ha raggiunto circa 37.000 spettatori con le sue Stagioni Teatro Contatto, Contatto TIG Teatro per l’infanzia e la gioventù e le tournée delle produzioni in Italia, in Europa e alcune tappe internazionali (come Taipei, Lima, Singapore, Geochang – Corea del Sud, Montevideo – Uruguay e nel 2025 anche a Shizuoka – Giappone). La Stagione Teatro Contatto è stata presentata oggi da Rita Maffei, Presidente del CSS, Fabrizia Maggi vicepresidente, entrambe componenti della Direzione artistica CSS assieme al regista Fabrizio Arcuri. Sono intervenuti Giuseppe Morandini, Presidente Fondazione Friuli, Federico Pirone, Assessore alla Cultura del Comune di Udine, Roberto Pinton, Rettore dell’Università degli Studi di Udine.

Teatro Contatto 42 ® 43 sarà presentata al pubblico dalla direzione artistica venerdì 6 settembre ore 18 al Palamostre di Udine. Seguiranno brindisi e live set a cura di UdinElettronica. Teatro Contatto è realizzata con il fondamentale sostegno di MiC – Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli. Main sponsor è Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm, con il sostegno di Banca di Udine e le collaborazioni di ERPAC Ente regionale per il patrimonio culturale del FVG e dell’Università degli Studi di Udine.

Assieme agli spettacoli, Teatro Contatto 42 ® 43 propone anche quest’anno un percorso di laboratori Dialoghi Open_Lab realizzati assieme a Dialoghi Residenze delle arti performative a Villa Manin e in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine.

TEATRO CONTATTO 42 ® 43, una Stagione per 365 giorni

Teatro Contatto 42 ® 43 In Real Life inaugura il 5 ottobre al Palamostre con una delle più originali compagnie della scena contemporanea tra danza e performing arts: Dewey Dell. Composto da Teodora Castellucci, Agata Castellucci, Vito Matera e Demetrio Castellucci, il collettivo infonde nuova vita al capolavoro Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij e Vaclav Nižinskij, opera dirompente e rivoluzionaria.

Premio Danza& Danza per la migliore produzione di danza italiana 2023.

Vent’anni dopo la fortunata versione con Claudio Moretti e Fabiano Fantini, in scena per oltre un centinaio di repliche, Rita Maffei riprende la sua regia di Maratona di New York, tradotto in friulano da Paolo Patui, per un riallestimento affidato a una generazione più giovane di attori: Daniele Fior e Marco Rogante (11 e 12 ottobre TSG). Un nuovo allestimento in lingua friulana realizzato grazie alla coproduzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Teatri Stabil Furlan in collaborazione di ARLeF — Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.

Dopo il debutto accolto con standing ovation ad ogni replica al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Davide Enia palermitano, scrittore, drammaturgo, interprete e regista, artista dal 2024 in produzione al CSS, porterà a Teatro Contatto – 4, 5, 6 dicembre TSG – il suo nuovo Autoritratto, frutto di una coproduzione CSS, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Accademia Perduta Romagna Teatri, Festival dei Due Mondi con il patrocinio della Fondazione Falcone. Intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto, Davide Enia racconta l’impatto di Cosa Nostra sulle vite di persone e cittadini.

Rivedremo Davide Enia a Udine – 9 maggio al TP in collaborazione con vicino/lontano – con un suo memorabile spettacolo, L’abisso, produzione CSS: un racconto urgente e attuale per affrontare l’indicibile tragedia degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo, tratto dal romanzo scritto da Enia in presa diretta da Lampedusa, Appunti per un naufragio (Sellerio editore) — Premio Mondello 2018.

Tratto dal romanzo Apeirogon di Colum McCann, Premio Terzani 2022, debutta a Contatto, Salām/Shalom. Due padri spettacolo di e con Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana, con l’adattamento di Paola Fresa, coproduzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e vicino/lontano. Una testimonianza necessaria davanti all’orrore della guerra in Israele e Palestina (11 gennaio TP).

Cime tempestose è una creazione dell’autrice e regista udinese

Martina Badiluzzi, ora prodotta per la prima volta dal CSS, un omaggio al potere catartico della letteratura e alla magia dell’arte ispirato dal celebre romanzo di Emily Brontë. Una ricerca di poesia e sentimenti espansi, di quelle emozioni radicali che appartengono alla giovinezza (7, 8 febbraio TSG).

Tra le coproduzioni internazionali che vedono, per l’Italia il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG ancora una volta accanto al Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa, spicca Les jours de mon abandon /I giorni dell’abbandono, scritto e interpretato dall’autrice e regista Gaia Saitta dal romanzo di Elena Ferrante. Lo spettacolo coprodotto dal Théâtre National Wallonie di Bruxelles sarà a Contatto – 6, 7, 8 marzo TP.

Fra i progetti che hanno creato una nuova modalità di relazione tra spazio scenico e cittadinanza, ci sono le esperienze di arte partecipata curate dalla regista Rita Maffei. A partire dal 31 ottobre fino al 24 novembre al Palamostre di Udine, prenderanno vita 16 repliche de L’Assemblea Straordinaria, format di Teatro Partecipato con donne di ogni età e chi si sente tale, sui temi della condizione femminile che ora riparte per i 50 anni dal referendum abrogativo della legge sul divorzio voluta dall’udinese Loris Fortuna

Performance partecipata è anche quella che vedrà a Udine il ritorno, dopo essere stato ospite nel 2011 con la sua prima azione partecipativa Domini Públic, di Roger Bernat, artista e regista catalano conosciuto in Europa e nel mondo per la sua capacità di creare dispositivi in cui il pubblico dà forma alla performance. La scelta offre agli spettatori l’occasione di prendere il posto della direzione artistica e selezionare uno spettacolo (26 ottobre TP).

In pigiama in teatro? Con Pigiama Party è possibile! Pigiama Party parla di uno spettacolo che non esiste e nessuno può aver visto. Ideata dal Collettivo Baladam B-Side, giovane compagnia emersa nel 2021 al Premio Scenario, la performance è un meccanismo comico paradossale che racconta i nostri tempi parlando apparentemente di tutt’altro (19 ottobre TP).

Premio Nazionale Franco Enriquez 2024 come miglior attrice e autrice, per la prima volta approda a Contatto l’attrice e drammaturga Paola Fresa con lo spettacolo P come Penelope (15, 16, 17 novembre TP).

Timelessness Dances è l’intreccio tra i corpi disegnati dalla danzatrice e coreografa Borriello, la partitura musicale del compositore, regista e artista visivo belga Thierry De Mey e il suono catturato ed elaborato dal vivo da Edoardo Maria Bellucci, compositore di musica elettronica e elettroacustica e sound engineer. Grazie alla collaborazione con Dialoghi_ Residenze delle arti performative a Villa Manin, Adriana Boriello debutta per la prima volta a Contatto (23 novembre TP).

Se Fahrenheit 451 accadesse davvero, noi cosa faremmo? Sotterraneo, collettivo di ricerca teatrale sostenuto fin dalle origini in CSS, tre volte Premio UBU, torna a Contatto con l’ultima opera Il fuoco era la cura ispirata al racconto di Ray Bradbury del 1953, ma ambientato nel futuro distopico, negli anni ’20 del XXI secolo — proprio oggi (30 novembre TP).

Per la prima volta a Udine, la regista e autrice Fabiana Iacozzilli, con la sua scrittura ancorata al teatro di figura e la potenza visionaria delle sue macchine sceniche, indaga con Il grande vuoto l’ultimo pezzo di strada che una famiglia percorre prima di svanire nel vuoto (14 dicembre TP).

La compagnia di circo contemporaneo italo-guatemalteca Duo Kaos approda con Flora, spettacolo diretto da Giacomo Costantini, uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, già ospite a Teatro Contatto con L’uomo calamita. Tecniche acrobatiche del nouveau cirque, la poesia della danza, i ritmi della musica dal vivo si mescolano in scena per un pomeriggio dedicato al pubblico di ogni età (5 gennaio TP).

Antonio Latella, regista, drammaturgo di fama internazionale di casa al CSS, Maestro dell’Ecole des Maitres 2007, più volte vincitore del Premio UBU, firma la regia di Wonder Woman, testo scritto assieme al drammaturgo Federico Bellini (25 e 26 gennaio TP). Wonder Woman trae ispirazione da un caso di stupro nel 2015. La protagonista, una Wonder Woman moderna, rappresentata da quattro attrici, combatte contro un sistema ingiusto, mettendo a nudo le distorsioni della verità attraverso un racconto intenso e ininterrotto.

Col suo primo testo e la sua prima regia, l’attrice e comica Caterina Guzzanti affronta un tema universale su cui il dibattito oggi e più aperto e vivo che mai. Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia (1 febbraio TP)

Un altro atteso ritorno: Elio Germano e Teho Teardo portano in scena Il sogno di una cosa di Pier Paolo Pasolini in una versione di parole e musica. Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, il viaggio alla ricerca di una vita migliore, le lotte politiche, fino agli anni del boom economico (28 febbraio TP).

Allegro bestiale – un viaggio ai confini della biodiversità è il nuovo spettacolo della Banda Osiris, considerata la massima espressione in Italia della comicità nel teatro musicale. Da diversi anni assieme al divulgatore scientifico Telmo Pievani ha sperimentato un format consolidato e efficace dove musica e scienza restituiscono con semplicità e rigore, ironia e assicurato divertimento, narrazioni scientifiche e poetiche (5 aprile TP).

Contatto ospita la Generazione Scenario, premio nazionale rivolto ad artisti esordienti e gruppi di recente formazione: Tilia Auser, pseudonimo di pratiche performative con Poema a tre voci, da un radiodramma in versi di Sylvia Plath, segnalazione speciale Premio Scenario (21 marzo TSG) e Valentina Dal Mas con Luisa, Premio Scenario Periferie (29 marzo TP).

Un «album scenico», scritto da Enrico Baraldi, Riccardo Tabilio e Nicola Borghesi, e interpretato da quest’ultimo, porta nuovamente a Contatto la compagnia Kepler-452. Lo spettacolo Album sperimenta una spazialità a pianta centrale, insieme a dispositivi e forme di presa diretta e proiezione audiovisiva, cerca risposte alla domanda “di cosa è fatta una famiglia?”, raccogliendo storie e immagini da varie parti d’Italia e d’Europa (10, 11, 12 aprile TP).

Prende il via in questa Stagione Itinerari nel teatro contemporaneo, ideato da CSS e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, con la volontà di creare e consolidare nuove sinergie, in un percorso artistico condiviso di proposte ideate per gli spettatori e per i cittadini. Fa parte di Itinerari il progetto speciale Immaginario Emma Dante. L’opera della regista siciliana tra teatro, cinema, lirica e letteratura, un omaggio condiviso tra CSS, TGdU e CEC che sarà inaugurato con lo spettacolo Re Chicchinella giovedì 5 dicembre al TGdU.

Già ospite fin dal 2001 nelle stagioni di Teatro Contatto, dove presentò creazioni di successo come mPalermu, Medea, Cani da bancata, Michelle di Sant’Oliva, Le sorelle Macaluso, Misericordia, Scarpette rotte, Il tango delle capinere, Emma Dante, tra le più acclamate registe italiane consacrata nel panorama internazionale, sarà al Palamostre con l’ultima creazione Extra moenia (15 aprile TP).

Un appuntamento Extra Contatto vedrà inoltre il Teatro Palamostre palcoscenico di debutto dello spettacolo degli allievi della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe diretto da Claudio de Maglio (1 e 2 novembre TP).

