Gestione aziende e differenze generazionali, tavola rotonda UniUd in collaborazione con la Fondazione Friuli

“Le differenze generazionali nella gestione aziendale: X, Millennials, Z. Riflessioni ed esperienze”. È il titolo della tavola rotonda che l’Università di Udine organizza mercoledì 25 settembre, alle 17.15, presso la Torre di Santa Maria (via Antonio Zanon 24, Udine).

Introdurranno i lavori i saluti del delegato dell’Ateneo per il job placement e i rapporti con le imprese, Marco Sartor, e il rappresentante di Confindustria Udine.

Seguirà la tavola rotonda. Parteciperanno: Claudio Burello di Danieli, Michele Toppan di Electrolux Group, Marina Collautti di Generali Italia e Andrea Soro di Insiel. Modera Francesca Visintin, docente di gestione delle risorse umane del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche e direttrice del master in “People management, diritto del lavoro, HR analytics” dell’Ateneo friulano. Concluderà Cristiana Compagno, docente di management e già rettrice dell’Università di Udine.

«Si tratta – spiega Marco Sartor – di un’occasione di confronto pubblico sul tema del ricambio generazionale nelle aziende del Friuli Venezia Giulia».

Per Francesca Visintin «obiettivo dell’incontro è condividere alcune esperienze di successo nell’impiego degli strumenti più adatti a coinvolgere e motivare collaboratori con valori, obiettivi, e visioni diverse in relazione al rapporto di lavoro e alla carriera».

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il master in “People management, diritto del lavoro, HR analytics” dell’Ateneo friulano. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Aziende in cattedra” previsti dal “Progetto condiviso” con la Fondazione Friuli».