Gettonisti: Braidotti (PD): figli di malgoverno della Destra

“Con gettonisti, esternalizzazioni e consulenze nei servizi pubblici, esplodono i costi e non migliorano le prestazioni. Inutile Riccardi esibisca il ‘miliardo’ per la sanità come il signor Bonaventura o Roberti si arrampichi sugli specchi coi numeri del personale del comparto. Va male, e questo è il risultato di anni di malgoverno del sistema-Regione da parte del centrodestra”. Lo afferma il segretario provinciale di Udine Luca Braidotti, commentando le iniziative di Comuni e aziende sanitarie per far fronte alla carenza di personale.

“Dopo la sanità tocca ai Comuni – osserva il segretario dem – chiedere soccorso ai costosi gettonisti. E’ ovvio che i sindaci ricorrano a tutti gli strumenti disponibili per non bloccare l’erogazione di servizi e fare gli adempimenti d’obbligo, dato che sono stati abbandonati dalla Regione. Ma non ci si metta pure l’assessore Roberti, che invece di offrire soluzioni alza il dito e ammonisce i sindaci sui dati sensibili. Da chiedersi se gli stessi avvertimenti sono stati trasmessi al suo collega di giunta Riccardi. O forse per qualcuno nella sanità non ci sono dati sensibili e quindi il ricorso ai gettonisti e alle società private non crea problemi”.

“Da anni il centrodestra non fa nulla per favorire l’aggregazione delle funzioni fra Enti locali che – indica Braidotti – garantirebbe anche ai dipendenti la possibilità di una carriera interna e di svolgere i compiti per cui sono assunti, favorendo la permanenza del personale nei piccoli e medi comuni. In più i concorsi hanno tempi lunghissimi e non coerenti con una situazione di emergenza. E legittimo sospettare che tenere i Comuni in queste condizioni – conclude Braidotti – sia funzionale solo a una logica di potere centralista”.