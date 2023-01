Giornata della Memoria: le iniziative promosse dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione

In occasione della Giornata della Memoria sono tre le iniziative promosse dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione in collaborazione con l’Anpi, che si terranno alla Libreria Tarantola di Udine (via Vittorio Veneto, 20). La prima domani martedì 24 gennaio 2023 ore 17.30 con la presentazione del Quaderno della Resistenza Internati militari italiani (IMI). L’altra Resistenza di Rosanna Boratto e Adriano Bertolini con interventi di Antonella Lestani e Adriano Bertolini coordina Monica Emmanuelli. Seconda iniziativa venerdì 27 gennaio 2023 ore 16.00

inaugurazione della mostra Elio Morpurgo e altre storie. La deportazione di ebrei anziani dalla Zona di operazione del Litorale Adriatico a cura di Nicoletta Picotti e Valerio Marchi (da un progetto didattico di Nicoletta Picotti). Ultimo evento di gennaio sabato 28 gennaio 2023 ore 11.00 con la presentazione del libro I treni per i lager. La deportazione dal carcere di Gorizia. (1943-1945)

di Luciano Patat. L’autore dialoga con Gian Carlo Bertuzzi.