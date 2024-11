“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”: 10mila passi di salute in rosa ad Aquileia

Domenica 17 novembre, inizio ore 9.30, ad Aquileia si terrà la passeggiata guidata “10mila passi di salute” che sarà dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere ed anticiperà la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”. La finalità è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema grave e urgente, troppo spesso sottovalutato. Il punto di partenza sarà in piazza Capitolo e si svilupperà per 10 km. in gran parte lungo l’itinerario dei “10.000 passi di salute”, percorso identificato dal Comune di Aquileia e attivato per il progetto “FVG in movimento 10mila passi di salute” (2019 -2025), sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute, realizzato da Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismo FVG, nonché i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie, i Comuni e le associazioni locali. La camminata sarà condotta da un laureato in Scienze Motorie, con il coordinamento di A.S.D. “Sport&Fun”, che farà praticare facili esercizi di ginnastica (“Linee Guida per Conduttori di Gruppi di Cammino”, a cura del prof. Stefano Lazzer).

Il progetto è finanziato dalla regione nell’ambito del “Piano Regionale della Prevenzione – Comunità Attive”. Per questa importante occasione il Comune di Aquileia ha attivato una rete fondamentale con molte associazioni : “Auser Insieme Bassa Friulana”, S.O.S Rosa Gorizia Odv, Imprenditori città di Aquileia, inoltre la passeggiata vedrà la partecipazione del Gruppo “Piedini della notte”. Al termine della camminata, presso la foce del Natissa, ci sarà un momento di riflessione immersi nel suggestivo paesaggio della laguna, per ricordare l’importanza della lotta contro la violenza di genere e ribadire l’ impegno dei promotori per un futuro di rispetto e solidarietà. L’invito per tutti è è “Unisciti a noi e cammina per dare voce a chi non può più farlo”.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Il percorso “10mila passi tra natura e laguna ad Aquileia” parte in prossimità dell’incrocio tra Marina di Aquileia e via Tullia, dove è presente un comodo parcheggio per lasciare l’auto poi proseguire a piedi lungo il percorso della lunghezza totale di circa 7 km (andata e ritorno). Dal parcheggio si procede in direzione sud-ovest per 450 m lungo la strada asfaltata, a basso scorrimento di auto. Arrivati ad un incrocio, si prosegue dritti lungo una strada sterrata con fondo in ghiaia oppure in alternativa si può svoltare a destra, seguendo la strada asfaltata e arrivare al ristorante/pizzeria “Da Nettuno”.

Dal bivio si percorre il tracciato per 1,5 km fino ad arrivare ad un altro incrocio, da dove, appena raggiunto si prosegue a destra, sempre su strada sterrata, fino a raggiunge la laguna. Una volta arrivati alla laguna, si svolta a destra costeggiando l’argine alberato caratterizzato da pini marittimi, denominato Montonùs, fino ad arrivare al Margine di Conterminazione storico, punto in cui il fiume Natissa sfocia nella laguna. Arrivati in prossimità della foce del fiume Natissa si potrà godere della vista della fauna selvatica presente, tra cui aironi, cigni e germani reali e ammirare la bellezza della laguna. Dall’area di sosta si prosegue a destra costeggiando l’argine del fiume su un terreno erboso fino a raggiungere il bivio di partenza, da dove si prosegue lungo la strada di ghiaia fino a tornare al parcheggio. Il percorso è pianeggiante, adatto a tutte le età, runners, gruppi di cammino e al nordic walking. Il percorso non è adatto a persone con ridotta capacità motoria in quanto si sviluppa su un fondo stradale in ghiaia.