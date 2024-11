Con “La Forza delle parole” gli studenti immaginano il proprio futuro. Progetto di Melius con partner Uniud e Isis Linussio

Sabato 16 novembre, all’ISIS Paschini Linussio di Tolmezzo, si terrà un importante incontro rivolto ai medesimi studenti che segna la conclusione della prima fase del progetto “La Forza delle Parole”. Quest’iniziativa, ideata e portata avanti da Melius srl – impresa sociale, in collaborazione con l’Università di Udine – Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, e ISIS Linussio, ha permesso agli studenti di esplorare e identificare parole chiave che rispecchiano le loro aspirazioni e che li aiuteranno a orientarsi nel futuro.

Il progetto “La Forza delle Parole” permette agli studenti di utilizzare le parole come bussole che orientano, definendo meglio la loro identità e il percorso in un mondo contemporaneo in rapida evoluzione. Attraverso laboratori creativi e rappresentazioni pubbliche, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere speranze, sogni e visioni per il futuro del territorio montano in cui vivono.

Emily Dickinson affermava che “nulla al mondo ha tanto potere quanto la parola”. Proprio ispirandosi a questa visione, il progetto ha stimolato i ragazzi a riconoscere le parole come strumenti potenti per interpretare la realtà e influenzare comportamenti e decisioni, tanto a livello individuale quanto collettivo.

Con il contributo del Comitato Scientifico, guidato dal prof. Gianni Cimador, e dell’Università di Udine – Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, grazie all’impegno delle docenti Agnese Roia e Giulia Mattiussi, gli studenti dell’ISIS Paschini-Linussio hanno potuto esplorare le parole che meglio rappresentano la loro visione del mondo e la loro connessione con la comunità locale. Queste parole, selezionate durante il corso dei laboratori, rappresentano chiavi di lettura essenziali per comprendere le realtà complesse e interrelate che formano il tessuto sociale e culturale delle comunità di montagna.

L’appuntamento di sabato sarà un momento di condivisione e riflessione sul lavoro svolto, in preparazione a un evento finale previsto a dicembre, che vedrà la partecipazione del cantante Silly Sam, il rapper carnico che sta emergendo nel panorama musicale.

Melius srl è entusiasta di poter offrire ai giovani una piattaforma per esprimersi e per contribuire attivamente alla costruzione di un umanesimo moderno per la montagna, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione sociale attraverso il potere evocativo e trasformativo delle parole.