Domani, a Buttrio inaugurazione “passeggiata 10mila passi di salute” presso l’area verde “Lis cocjs

Riprendono le passeggiate del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute” ( 2019-2024), lunedì 8 aprile alle 17, verrà inaugurato il nuovo percorso “BUTTRIO, tra BORGHI, STORIA E CAMPAGNA”. Il ritrovo è a Caminetto di Buttrio, presso area verde “Lis Cocjs”, vicino al cartellone del progetto. Il progetto regionale è stato avviato nel gennaio 2019, con il contributo della Regione FVG, il coordinamento di

Federsanità ANCI FVG e Dirrezione Salute , in collaborazione con il -Dipartimento di Scienze Economiche e Statisiche dell’Università dii Udine e Promoturismo FVG; attualmente aderiscono, ben 91 Comuni per 82 percorsi in tutta la Regione, una rete che ha destato notevole interesse a livello nazionale e internazionale.

A Caminetto di Buttrio il progetto e il percorso verrano presentati ( brevemente ) da tutti i promotori del progetto insieme ad eseperti e principali partner sul territorio.

Il programma prevede : i saluti del sindaco, Eliano Bassi, del Direttore del Distretto di Cividale del Friuli, Anna Paola Agnoletto e del Presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli.

Seguiranno le presentazioni del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute” a cura di Luana Sandrin, Direzione centrale Salute, Tiziana Del Fabbro, Segretaria regionale Federsanità ANCI FVG, Lucio Mos, cardiologo delle sport, Laura Pagani, Dip. Scienze Economiche e Statistiche UNIUD e Alessia Del Bianco Rizzardo, Area Cultura Promoturismo FVG.

Il percorso BUTTRIO, tra BORGHI, STORIA E CAMPAGNA” sarà presentato dall’assessora alle politiche familiari del Comune di Buttrio, Elena Clemente, dalla storica dell’arte, Nadia Danelon e dal Presidente del Gruppo Anziani di Buttrio, Claudio de Martin.

Seguirà una passeggiata guidata su parte del percorso.

Descrizione del percorso “BUTTRIO tra BORGHI, STORIA E CAMPAGNA”

Il percorso si sviluppa in parte in ambito urbano ed in parte su strade sterrate e costituisce un anello con partenza ed arrivo presso l’area verde denominata “Lis Cocjs”, in località Caminetto di Buttrio.

Lasciata l’area verde, il circuito percorre per circa 400 metri via Renati, passando davanti a Villa “Sbroiavacca Garzolini” e poi, attraverso l’antico borgo di Caminetto, imbocca il tracciato del sentiero “Simidili”, antichissimo transito pedonale che storicamente collegava il centro dell’abitato di Caminetto a quello di Camino nei pressi della Chiesa dei Santi Giacomo e Bartolomeo Apostoli. Il percorso è stato recentemente riqualificato dall’Amministrazione Comunale che vi ha realizzato un nuovo sedime ciclopedonale asfaltato, dotato di illuminazione notturna, della lunghezza di circa 3 metri. Giunti alla Chiesa di San Giacomo e San Bartolomeo Apostoli, il percorso può snodarsi con due possibili alternative: la prima svolta a Ovest per raggiungere subito le campagne fuori dal centro abitato verso il torrente Torre; la seconda percorre l’abitato di Camino con vista sul Palazzo Trento, a seguire sulla splendida Chiesetta di San Giacomo e, quindi, sull’antica residenza denominata Casa Linussio. Giunti in via del Pasco, il tracciato abbandona l’area urbana e si dirige, su strade sterrate, verso le campagne sul la sponda sinistra del Torrente Torre.

Il tratto che si sviluppa nelle campagne misura circa 1.800 metri ed attraversa seminativi e vigneti fino a raggiungere nuovamente la viabilità comunale in via Enrico Fermi, fiancheggiando filari di ulivi e gelsi su strada sterrata. Di qui, percorrendo via Renati si ritorna nuovamente alla zona di partenza dopo aver compiuto un anello di 4 km circa.

Complessivamente, il percorso si sviluppa su strade a bassissima intensità di traffico e ben si addice anche ad un utilizzo da parte di persone anziane, o con ridotta mobilità, in quanto presenta dislivelli estremamente modesti ed un fondo piuttosto regolare. Il percorso è illuminato su tutti i tratti di strada asfaltata dotata anche di marciapiede.