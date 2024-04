EuroJobs Labs: martedì a Palazzo Florio, laboratorio di UniUd sulle professioni nell’industria e nel commercio

“Le professioni nell’industria e nel commercio” è il tema del secondo laboratorio, a ingresso libero, dell’iniziativa “EuroJobs Labs”, in programma a Udine martedì 9 aprile, alle 17, nella Sala Florio di Palazzo Florio (via Palladio 8). Interverranno Daniele Casciano, docente di Logistics, transport and international trade law all’Ateneo friulano, e Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia e presidente e ceo di IC&Partners. A moderare l’incontro sarà Gabriele De Anna, docente dell’Ateneo.

L’iniziativa “EuroJobs Labs” – organizzata dalla laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee dell’Università di Udine in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Friuli – consiste in quattro laboratori proposti tra marzo e maggio. L’obiettivo è favorire la scoperta delle nuove professionalità nate dalla cittadinanza europea e dalle opportunità aperte dall’Unione europea nelle istituzioni pubbliche e nel settore privato, con il coinvolgimento di professionisti e docenti universitari.

«Il contributo del dott. Corciulo – spiega Gabriele De Anna, coordinatore di EuroJobs Labs – verterà sulla sua lunga e vasta esperienza di consulente per l’internazionalizzazione, che opera accanto alle imprese supportandone il processo di ingresso o di sviluppo sui mercati esteri. La sua relazione illustrerà le competenze e le conoscenze che sono necessarie alle imprese che vogliono crescere sul mercato europeo per individuare le migliori opportunità di affari, disegnare percorsi strategici e implementare il piano di espansione. Il prof. Casciano illustrerà in che modo tali conoscenze e competenze sono fornite dal corso di studi».

Il terzo incontro si terrà martedì 23 aprile, alle, 18 a Palazzo Antonini: riguarderà “Le professioni della progettazione europea” e vedrà gli interventi di Paolo Fedele, docente di Project Cycle Management in the EU setting, e di Graziano Lorenzon, dirigente responsabile di Informest. Il quarto e ultimo, invece, si svolgerà martedì 7 maggio, alle 17, a Palazzo di Toppo Wassermann e sarà dedicato a “Le professioni nella pubblica amministrazione”. Interverranno Michela Turoldo, dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro presso l’Ateneo friulano; Antonella Di Sandri, capo Settore della cooperazione dell’Ufficio dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina; Alessia Vetere, consulente, per il territorio regionale, della Rete europea dei servizi per l’impiego (Eures); Anna D’Angelo, vicedirettore centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia e direttore del Servizio per i lavoratori e le imprese della Regione Friuli Venezia Giulia.