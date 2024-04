Ateneo friulano: Lavoro in Fvg, tavola rotonda martedì a Udine

“Il lavoro in Fvg. Esperienze di successo a confronto” è il titolo della tavola rotonda in programma a Udine martedì 9 aprile, alle 16.15, a Palazzo Antonini-Stringher, sede della Fondazione Friuli (via Gemona 1). L’appuntamento è organizzato dall’Ateneo friulano nell’ambito del ciclo di incontri “Aziende in cattedra”, che rientra tra le iniziative del Progetto Condiviso con la Fondazione Friuli, e nell’ambito delle attività del Laboratorio ESG FVG di Intesa Sanpaolo.

L’incontro – a ingresso libero, previa registrazione online – sarà inaugurato dai saluti del presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini; del rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton; del presidente del Consiglio del Territorio del Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, Paolo Comolli.

A introdurre i lavori – con il coordinamento di Michele Valerio, di Eupragma – sarà l’intervento di Anna Maria Moressa, di Intesa Sanpaolo, intitolato “Laureati del Friuli Venezia Giulia che emigrano: perché se ne vanno? I risultati di un’indagine sui giovani del Triveneto”.

Seguirà la tavola rotonda, moderata da Stefano Miani, docente dell’Ateneo friulano, e suddivisa in due parti. Nella prima tre laureati dell’Università di Udine – Eleonora Merlino, Giacomo Citossi e Federico Biasutti – condivideranno le proprie esperienze di inserimento lavorativo. Nella seconda interverranno sul tema del lavoro vari referenti aziendali: Luca Farina (Orion Valves Spa), Mauro Fioretti (Pietro Rosa TBM), Clara Maddalena (Maddalena Spa), Francesca Nieddu (Intesa Sanpaolo) e Alessandra Sangoi (Sangoi Spa).

Per partecipare, gli interessati sono invitati a compilare l’apposito modulo online, al link: https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/iscrizione.