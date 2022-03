Giornata Internazionale della Donna: sei poetesse del FVG recitano alcuni loro versi “Dal Verso giusto – donne in poesia”

In occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, Euritmica organizza un incontro dal titolo “Dal Verso Giusto - donne in poesia" che avrà luogo a UDINE lunedì 7 marzo 2022 alle ore 18 nella sala Il Ferroviario del Visionario di Via Asquini 23. La serata, coordinata da Martina Delpiccolo, sarà occasione di incontro con sei tra le più rappresentative poetesse friulane:

ANTONELLA BUKOVAZ, PATRIZIA DUGHERO, LUISA GASTALDO, MARINA GIOVANNELLI, CRISTINA MICELLI, ANTONELLA SBUELZ che reciteranno alcuni loro versi. L’incontro è ad ingresso libero con Green Pass e prenotazione on line su https://bit.ly/DalVersoGiusto