Giornata nazionale degli alberi: nuove piante messe a dimora dagli alunni delle scuole primarie di Cividale del Friuli

Tra le molteplici iniziative organizzate in tutta la penisola in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero che ricorre il 21 novembre, anche Cividale del Friuli ha celebrato la ormai tradizionale Giornata con un evento organizzato dal Comune di Cividale del Friuli – Assessorati all’Ambiente e alla Tutela del territorio – in collaborazione con i Carabinieri Forestali ed il Corpo Forestale della Regione FVG.

A partecipare anche la Polizia Locale, la Protezione Civile e l’associazione Fare Verde FVG ma a rendere speciale la giornata sono stati gli alunni, veri destinatari e principali protagonisti dell’evento!

E così il 27 novembre 2023, la disponibilità del Convitto Nazionale Paolo Diacono e dell’Istituto Comprensivo di Cividale, oltre che degli insegnanti che nell’occasione hanno accompagnato le quattro classi protagoniste della giornata, ha permesso di celebrare la nota Festa dell’Albero presso il Parco Oasi delle Regioni d’Italia.

Gli studenti sono stati attivamente coinvolti attraverso la partecipazione a giochi con scopo didattico volti a sensibilizzare sull’importanza degli alberi, del bosco e della loro tutela. Scopo dell’evento è proprio quello dell’informazione, dell’educazione al rispetto per l’ambiente e del diffondersi, prioritariamente tra le nuove generazioni, di una cultura della legalità. Al termine, gli alunni hanno altresì collaborato nella messa a dimora di nuove piante da frutto, alcune fornite dall’amministrazione comunale, altre donate dall’Arma dei Carabinieri e altre ancora dall’associazione Fare Verde FVG. La scelta è ricaduta su alberi che arricchiscono e addolciscono la natura con i loro frutti, così come i piccoli partecipanti hanno arricchito e addolcito l’evento, rendendolo un momento speciale.