Giornata Regionale della Lettura: UnLibroLungoUnGiorno a Latisana

Il progetto LeggiAMO 0-18 FVG è pronto per dare il via alla tanto attesa Giornata Regionale della Lettura “Un Libro Lungo Un Giorno”, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Il prossimo venerdì 25 ottobre, tutta la regione sarà coinvolta in un evento che celebra la lettura in ogni sua forma e luogo. Ogni cittadino è invitato a partecipare, condividendo un gesto di lettura ovunque si trovi: in famiglia o in biblioteca, a scuola, al lavoro o in piazza, in solitudine o in compagnia.

La filosofia è semplice: leggere quando, come e con chi si vuole, trasformando per un giorno il Friuli Venezia Giulia in una grande comunità di lettori. Non importa dove ci si trovi, che sia al supermercato, in palestra, in ufficio o in un bar, l’importante è dedicare un momento alla lettura e condividerlo con il mondo, attraverso una foto, un video, una registrazione audio o una poesia. Tra le novità di quest’anno, il buono di lettura, disponibile per il download dal sito di LeggiAMO. Questo buono potrà essere regalato ad amici, familiari o chiunque si voglia coinvolgere in una lettura condivisa, creando così una rete di lettori in tutta la regione.

Anche la Biblioteca di Latisana aderisce con entusiasmo all’iniziativa, proponendo la lettura del libro “Il cavaliere Saponetta e la terribile strega” di Kristien In-‘t-Ven (Sinnos Editore), rivolta ai bambini delle scuole primarie. Grazie alla collaborazione del Club TiRaccontoUnaStoria, dei gruppi teatrali dell’Università della Terza Età (UTE) di Latisana e dei volontari del servizio civile universale della biblioteca, la lettura sarà divisa in due momenti: inizierà al mattino a scuola e si concluderà nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso la biblioteca, che per l’occasione sarà aperta in via straordinaria. L’invito è esteso a tutti i bambini delle scuole primarie del territorio, anche quelli che non hanno ascoltato l’incipit in classe, grazie a un breve riassunto che consentirà loro di godere appieno della storia.

L’Assessore alla Cultura di Latisana, Martina Cicuto, ha dichiarato: “Desidero ringraziare di cuore tutti i lettori volontari che hanno dedicato tempo e voce a questo progetto, in particolare alcune attrici dei gruppi teatrali dell’UTE, che per la prima volta collaborano con la biblioteca. Ricordo che l’UTE ha aderito al Patto locale per la lettura – voluto dall’Assessorato alla Cultura e coordinato dalla biblioteca – ed è attiva durante tutto l’anno nella promozione del libro e della lettura, valorizzando in particolare gli autori locali. Ci tengo a sottolineare che Latisana è stata insignita della prestigiosa qualifica di Città che Legge, un titolo che viene rinnovato ogni due anni a seguito di verifica dei requisiti da parte del Centro per il Libro e la Lettura.”

La partecipazione all’evento del pomeriggio è libera e gratuita, aperta a tutti i bambini delle scuole primarie del territorio comunale.

Ma non è tutto! Durante la mattinata di venerdì 25 ottobre, anche i ragazzi più grandi avranno modo di ascoltare delle storie, infatti la biblioteca ospiterà alcune classi dell’ISIS Mattei per dei bookspot BILL (Biblioteca della legalità) a cura di Damatrà onlus, partner del progetto leggiAMO 0-18.

La Giornata Regionale della Lettura sarà dunque, anche per Latisana, una preziosa occasione per creare e condividere esperienze legate alla lettura, con l’obiettivo di promuovere l’amore per i libri tra tutte le generazioni.