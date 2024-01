Giorno della Memoria: Sotto la Loggia del Lionello, reading letterario “E poi arrivò un treno…” con gli studenti e le studentesse udinesi

In occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio, sotto la Loggia del Lionello il reading letterario “E poi arrivò un treno…” renderà vivo il ricordo dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio, attraverso alcune letture tratte dalle testimonianze di quanti provarono in prima persona le atrocità perpetrate dai nazisti. Ebrei, rom e sinti, omosessuali, ma anche dissidenti politici e i militari italiani che rifiutarono di combattere per la Repubblica di Salò, furono stipati in centinaia nei vagoni per il bestiame che composero gli innumerevoli “treni della morte” diretti ai lager. A restituire voce alla dimensione umana, ai sentimenti e alla memoria delle vittime della feroce persecuzione nazista saranno gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II grado e dell’università di Udine con la partecipazione di rappresentanti di Arcigay Friuli e con l’accompagnamento musicale del trio CantaStoria. L’evento avrà inizio alle 16.30 ed è a cura della sezione ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Città di Udine – Fidalma Garosi Lizzero “Gianna” in collaborazione con ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), UDU – Unione degli Universitari, e Arcigay Friuli, e con il patrocinio del Comune di Udine. L’iniziativa è con ingresso libero.