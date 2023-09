Giovedì a Udine incontro pubblico sul “Autonomia differenziata. Destabilizzazione del Paese, affossamento dei diritti, disuguaglianze”

Il Comitato FVG per il ritiro di qualunque autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti e Attac Italia organizzano a Udine un incontro pubblico dal titolo “Autonomia differenziata. Destabilizzazione del Paese, affossamento dei diritti, disuguaglianze. Che fare? Che ruolo per i Comuni?” L’iniziativa si svolgerà giovedì 21 settembre alle ore 18:00 presso ‘Progetto La Birreria Sociale’ in Viale Vat 64-66.

Interverranno all’iniziativa Daniele Dovenna e Dianella Pez per il Comitato, Luca Fantoni per Attac Italia e il Consigliere regionale Furio Honsell.

Cittadine e cittadini sono stati informati in modo superficiale sulle conseguenze del progetto del Ministro Calderoli per le proprie vite concrete (salute, istruzione, lavoro, ambiente…) e ciò a ragione del fatto che, fino all’avvento dell’attuale Governo per il quale il tema è parte fondamentale dell’accordo stesso di Governo, la trattativa sull’Autonomia differenziata è avvenuta nelle segrete stanze in cui Presidenti di Regione e Ministri competenti hanno preso accordi sulla pelle delle persone.

Mentre molti Comuni del Mezzogiorno sono intervenuti sulla questione, al Nord la presa in carico del problema non si è diffusa come sarebbe stato auspicabile, vista la gravità delle ricadute. Il coinvolgimento dei Comuni è invece necessario, pertanto Sindaci e Sindache, Consiglieri e Consigliere sono invitati a partecipare all’incontro, unitamente a cittadine e cittadini, partiti e associazioni del pordenonese.